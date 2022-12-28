شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 44% من المصريين يروا أن انعقاد كأس العالم بقطر أفضل حدث عالمى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عام 2022 من نهايته، أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعاً سريعا للرأي خلال شهر ديسمبر الجاري، على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر في مختلف محافظات الجمهورية، حول أفضل الأحداث والفعاليات عالمياً ومحلياً خلال العام.

وقد أشارت أبرز نتائج الاستطلاع إلى أن 44.1% من المصريين المبحوثين بالعيِّنة رأوا أن انعقاد كأس العالم بقطر في مقدمة أفضل الأحداث العالمية عام 2022، يليه بفارق قليل استضافة مصر لقمة المناخ في مدينة "شرم الشيخ" 38.3%، يليهما انتهاء أزمة فيروس كورونا بنسبة 1.7%، فيما أشارت نسبة 5.1% إلى أحداث أخرى متفرقة، وجاءت النسبة المكملة للعينة ممن لم يحدد رأيه.

وبسؤال المواطنين عن أفضل ما حدث محلياً في مصر خلال عام 2022، أبرزت النتائج أن 32% من المصريين بالعينة يرون أن عقد مؤتمر المناخ COP 27 كان أفضل ما حدث محلياً بمصر خلال عام 2022، ثم جاء في المرتبة الثانية استمرار تطوير منظومة الطرق والكباري بنسبة 21.3%، وجاءت مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدن العمرانية الجديدة في المرتبة الثالثة بنسبة 5.3%، وبرامج الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة/ حياة كريمة) في المرتبة الرابعة ضمن أفضل أحداث بنسبة 4.9%، والمشروعات التنموية في المرتبة الخامسة بنسبة 4%.