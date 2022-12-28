شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي لـ"رحمة خالد" بـ"قادرون باختلاف": اللى ميبحبكوش ملوش حظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشابة المذيعة رحمة خالد "من قادرون باختلاف"، قائلا: "يا رحمة إنتى مذيعة جبارة جدا.. ما شاء الله إيه ده كله ده؟".

وقالت الشابة المذيعة مازحة: "إيه رأيك؟..ليرد الرئيس السيسي: " جميل جدا".

وأضافت رحمة خالد: "والله يا ريس احنا بنحبك.. واليوم ده بنستناه من السنة للسنة.. ودايما بنبقا مبسوطين وانت معانا".

وقال الرئيس السيسي:"عارفة يا رحمة اللى ملوش حظ اللى ميبحكوش"...لترد رحمة: " احنا المصريين حظنا كويس إن بقا لينا رئيس إنسان زى حضرتك".