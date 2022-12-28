شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف: الرئيس السيسي يدعم "قادرون باختلاف" ونظرة المجتمع تغيرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان عمرو يوسف، والشابة من اختلاف باختلاف رحمة خالد الإعلامية وبطل مصر فى تنس الطاولة فى فقرة ضمن حفل "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس السيسي.

وقال الفنان عمرو يوسف: "أنا مشارك كسفير الاتحاد الرياضى للإعاقات الذهنية من عام 2014 بشكل رسمى.. والرئيس عبد الفتاح السيسى عمل المجهود الكبير اللى خلى أولادنا من قادرون باختلاف حاسين فارق كبير في المجتمع".

وقالت رحمة خالد بطل مصر في تنس الطاولة: "صباح الخير فخامة الرئيس.. أنا إعلامية فى التليفزيون.. وعندى 26 سنة.. ومن 26 سنة الدكتور قال لماما بنتك مش هتعيش ومش هيكون لها مكان.. والمدرسة مكنتش مش راضية".

ورد عليها الفنان عمرو يوسف قائلا:"أنتى بطلة رياضية ومذيعة وإعلامية كبيرة.. وأولادنا مسافرين العام المقبل في فرنسا في الأولمبياد"، لترد عليه: "شكرا للرئيس السيسي اللى خلي لينا مكان في الجمهورية الجديدة".

وتابع الفنان عمرو يوسف: "مجهود كبير ودعكم.. قدوة لكل الناس التعامل بقي مختلف والنظرة والفهم بقي مختلف.. حقيقي بشكر حضرتك".

وقالت رحمة خالد: "الرئيس حبيبنا .. شكرا مش كفاية.. شهر ديسمبر قادرون باختلاف.. ويؤكد مكان لينا في الجمهورية الجديدة".