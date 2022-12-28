شكرا لقرائتكم خبر عن فتح ميناء العريش البحرى وعودة حركة الملاحة لطبيعتها بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت حركة الملاحة البحرية لطبيعتها صباح اليوم الأربعاء ، بميناء العريش البحرى بعد فتحه أمام حركة وصول ومغادرة السفن، وكان ميناء العريش البحرى أغلق أمام حركة الملاحة البحرية لمدة يومين بسبب التقلبات الجوية وارتفاع أمواج البحر وسقوط الأمطار.

وأفادت مصادر مسئولة بميناء العريش البحرى، بأنه بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرارها تم فتح الميناء اليوم ويشهد مجددا حركة وصول ومغادرة سفن شحن تنقل منتجات سيناء عبر الموانئ.

وشهدت أجواء شمال سيناء لليوم الثانى توقف سقوط امطار وأجواء مستقرة بمناطقها الساحلية وخلت السماء من الغيوم مع انخفاض فى درجات الحرارة، واستمرار مجلس مدينة العريش تنفيذ أعمال سحب لآثار الأمطار من شوارع المدينة.

وواصل سيل وادي الأزارق بوسط سيناء، تدفقه لليوم الثانى عبر مساره المؤدي لوادى العريش دون أن يتسبب فى أى أضرار .

قال سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، إنه تفقد القرى التابعة لمركز ومدينة الحسنة لمتابعة المناطق التي تعرضت إلي سيول ما بين خفيفة ومتوسطة خلال موجة الطقس التي تعرضت لها البلاد الأيام الماضية، والأماكن التي تأثرت بفعل حركة مياه الأمطار والسيول حيث شملت الجولة التفقدية المرور علي قرية بغداد ومنها لقرية الغرقده وأم شيحان وقرية ام قطف وتوابعها ووادي العمرو حتي منفذ العوجة.

وأوضح أن الأماكن التي وصلت بها السيول بالفعل هى منطقة وادي الأزارق التابع لقرية وادي العمرو، مؤكدا عدم وجود أي أضرار للسيل سواء في الأرواح أو الأماكن، لافتا انه تم الاطمئنان علي الصيانات المنفذة علي جانبي الطرق لتيسير حركة مياه السيول علي الطرق وقت حدوثها.

وأشار إلى أنه يتواصل رفع درجة الاستعداد القصوي وإنعقاد غرفة العمليات بديوان عام المجلس والمدينة علي مدار الساعة لتتولي متابعة مواجهة سقوط الأمطار، وبدورهم يتابع رؤساء الوحدات المحلية بالقري فضلا عن الطواقم البشرية والمعدات عقد غرفة العمليات الفرعية وربطها مباشرة بالرئيسة بديوان عام المجلس والمدينة لمتابعة حالة الطقس والتعامل الفوري حفاظا على ارواح وممتلكات المواطنين.

وأعلن أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن المحافظة تواصل رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية في مختلف مدن شمال سيناء، لافتا ان غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية لم تتلق أي إخطارات أو بلاغات بسبب الظروف الجوية.

وأعلن مجلس مدينة العريش، انه تم الدفع بكافة المعدات والأفراد المنوطة بالعمل خلال فصل الشتاء وتقسيم العمل بالمدينة إلى ثلاث قطاعات من شرق المدينة ووسط المدينة وغرب المدينة وتحديد المعدات والأفراد المنوطة بالأعمال بتلك القطاعات بالاشتراك الفعال مع شركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية بالعريش.

وتم العمل بشوارع مناطق الشباب والرياضة وجسر الوادي والزهور والمساعيد وكرم أبو نجيلة وشرق الوادي والصفا والسمران، ومتابعه عمل غرف تصريف الأمطار بشوارع العريش والتي تم تطهيرها مسبقا، وتجوب سيارات المجلس والصرف والمياه ومعدات مواتير شفط المياه التابعة للحمايه المدنيه شوارع العريش بالكامل، ويتواصل العمل فى نزح المياه في بعض الأماكن حرصا علي عدم تراكمها بسبب شدة واستمرار الأمطار بغزارة حرصا علي سلامة المواطنين وسهولة المرور بالسيارات .

وسادت فرحة بين أهالى شمال سيناء لسقوط المطر بهذه الغزارة بعد طول انتظار هذا العام .