شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم احتكار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم احتكار السلع لرفع أسعارها، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم احتكار السلع لرفع أسعارها.

وأيد 92% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم احتكار السلع لرفع أسعارها، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم احتكار السلع لرفع أسعارها.



