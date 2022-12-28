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92% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم احتكار السلع

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم احتكار السلع لرفع أسعارها، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم احتكار السلع لرفع أسعارها.

وأيد 92% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم احتكار السلع لرفع أسعارها، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم احتكار السلع لرفع أسعارها.


 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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