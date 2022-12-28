شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "3 سنين قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرض فيلم تسجيلى بعنوان: "3 سنين.. قادرون باختلاف"، والذى تحدث عن مشاركة الرئيس السيسى عن الاحتفالات الثلاثة السابقة لـ"قادرون باختلاف"، واستعرض الفيلم التسجيلى جهود الدولة المصرية فى دعم أصحاب الهمم.

وكان الرئيس السيسى، قد شهد حفل "قادرون باختلاف"، خلال العام الماضى، وقال خلال كلمته اليوم نرى فى أبنائنا من ذوى الهمم، ما يجعلنا نفتخر ونعتز بما وصلوا إليه، وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة فى مختلف المحافل والمناسبات مما يعكس القدرات الاستثنائية التى يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة، على مجابهة التحديات وتجاوزها وهو ما يعزز فى ذات الوقت من طموحاتنا وتطلعاتنا تجاههم ويدفعنا إلى بذل الغالى والنفيس، فى سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم واكتشاف مواهبهم وصقل إبداعاتهم الكامنة.

وتابع الرئيس السيسي: "أود أن أغتنم هذه الفرصة، لأوجه جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوى الهمم، ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية، التى تقوم الدولة بتنفيذها ولتكن جهود تمكين أبنائنا من ذوى الهمم، جزءًا لا يتجزأ، من الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام".