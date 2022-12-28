شكرا لقرائتكم خبر عن طفل من "ذوى الهمم" يبدأ حفل "قادرون باختلاف" بقراءة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حفل قادرون باختلاف بقراءة القرآن الكريم للطفل عمر أشرف، من ذوى الهمم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس السيسى، قد شهد حفل "قادرون باختلاف"، خلال العام الماضى، وقال خلال كلمته اليوم نرى فى أبنائنا من ذوى الهمم، ما يجعلنا نفتخر ونعتز بما وصلوا إليه، وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة فى مختلف المحافل والمناسبات مما يعكس القدرات الاستثنائية التى يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة، على مجابهة التحديات وتجاوزها وهو ما يعزز فى ذات الوقت من طموحاتنا وتطلعاتنا تجاههم ويدفعنا إلى بذل الغالى والنفيس، فى سبيل تمكينهم وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم واكتشاف مواهبهم وصقل إبداعاتهم الكامنة.

وتابع الرئيس السيسي: "أود أن أغتنم هذه الفرصة، لأوجه جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوى الهمم، ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية، التى تقوم الدولة بتنفيذها ولتكن جهود تمكين أبنائنا من ذوى الهمم، جزءًا لا يتجزأ، من الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام".