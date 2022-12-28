شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات استخراج شهادة بيانات للرخصة من المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها:

- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.

- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.

-نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة.

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية والاطلاع على الأصل.

- رخصة القيادة أو بدل فاقد لها.