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تعرف على خطوات استخراج شهادة بيانات للرخصة من المرور

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القاهرة - سامية سيد - توجد مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها:

- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.

- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.

 -نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة.

 -صورة بطاقة الرقم القومى سارية والاطلاع على الأصل.

- رخصة القيادة أو بدل فاقد لها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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