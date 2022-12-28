إزاى تعرف نتيجة صلاة الاستخارة؟.. دار الإفتاء تجيب

القاهرة - سامية سيد - إذا لم يظهر شيء بعد صلاة الاستخارة على الرغم من تكرارها فماذا أفعل؟، سؤال ورد لدار الافتاء المصرية، وجاء رد الدار كالآتى: "الاستخارة دعاء يدعو فيه الإنسان ربه أن ييسِّرَ له الخير ويصرف عنه الشرَّ، وليس من شرطها أن يرى بعدها رؤيا يقال له فيها افعل ولا تفعل، بل من علامتها التيسير؛ فإذا أقدم الإنسان على ما استخار فيه ربه، فوجده مُيَسَّرًا، ووجد أبوابه مفتوحة له، فإن فيه الخير إن شاء الله، وإن كان غير ذلك، ورأى فيه عُسْرًا، فإنه ينصرف عنه.

وأصدرت دار الافتاء المصرية، في وقت سابق، بيانا بحصادها لعام 2022، وذلك فى إطار دَورها الريادى فى الجانب الإفتائى والفقهي، وبيان ما الْتبس على المسلمين من أمور دينهم ودنياهم وكل ما استجدَّ على ساحة الحياة المعاصرة،حيث شهد عام 2022 جهودًا كبيرة لدار الإفتاء المصرية، إذ برهنت تلك الجهود على حِرفية الدار باعتبارها بيت خبرة فى مجال صناعة الفتوى وإبراز تفاصيل العملية الذهنية التى تدور فى عقل المفتى ليصل فى نهايتها إلى الحكم الشرعى الصحيح فى مسألة مخصوصة أو واقعة معينة، وقد تنوَّعت فتاوى الدار ما بين شفوية وهاتفية ومكتوبة وإلكترونية وردت لمقرها الرئيسى أو الفروع المنتشرة حول الجمهورية، وعبر تطبيق الدار والبث المباشر وصفحات التواصل الاجتماعى فى موضوعات مختلفة.

وتابع البيان: كذلك مثَّل تنوُّع فتاوى الدار خلال العام رصانةَ المنهج الذى أحدث علامة فارقة بين الفتاوى الشرعية المؤصلة والكلام المرسل على عواهنه، إضافة إلى التعمُّق والبُعد عن التعميم والسطحية، والجمع بين الأصالة والتجديد، والتصدى بقوة وحكمة للقضايا المثارة، وقيامًا بالدَّور المنوط بدار الإفتاء المصرية فى نشر الإسلام الوسطى المعتدل، جاءت فتاوى الدار خلال عام 2022 نموذجًا لما تصدره دار الإفتاء المصرية من فتاوى تمثل منهج الدار فى الفتوى كما تعبِّر عن اختياراتها الشرعية فى كثير من المسائل المطروحة على الساحة الإفتائية.