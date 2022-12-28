شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنشطة مركز البابا كيرلس للدراسات اللاهوتية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعتبر مركز البابا كيرلس للدراسات اللاهوتية في الإسكندرية تحت رعاية وتشجيع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية والرئيس، الأعلى للكليات والمعاهد الدينية.
ويخدم المركز آباء وخدام من خريجى الكلية الإكليريكية بالأسكندرية.
أنشطة المركز
وبعد اجتياح جائحة كورونا كان على المركز التعامل مع الوضع الجديد، فقرر الأباء والخدام تقديم كورسات online اشترك فيها دارسين من 57 دولة بإجمالي 120 ألف دارس حول العالم. من بينهم 1017 كاهن، 116 راهب، 213 مكرسة. بالأضافة لعدد من أخوتنا ذوي الهمم والمكفوفين الذين قدم لهم المركز المادة العلمية بطريقة تناسبهم.
يعمل المركز على تصميم منصة تعليمية تحتوي على جميع الكورسات التي قدمها المركز لأمكانية دراسة محتويات كل كورس وأجتياز المواد السابقة.
ويمكنك التواصل مع المركز عن طريق صفحة المركز على الفيسبوك بعنوان: "مركز البابا كيرلس عمود الدين للدراسات اللاهوتية"، كما يمكنك متابعة المحاضرات التي يقدمها المركز على قناة اليوتيوب.
وأعلن المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن ترتيبات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023.
وأشار إلى أنه يجرى استقبالات قداسة البابا تواضروس الثاني للمهنئين بالمقر البابوى بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق السبت 7 يناير.