شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى فوائد مشروعات الصرف المغطى للأراضى الزراعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والرى أعمال تطهير ونزع حشائش المصارف العامة المكشوفة بصفة دورية، بأطوال تصل إلى حوالي 22 ألف كيلومتر لـ 4444 مصرفا، للحفاظ على القطاع المائى للمصارف ، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب سنوياً .

كما تم الإنتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 ملايين فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها (4.30 مليون فدان بالوجه البحري و 1.70 مليون فدان) بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها ، حيث تم حتى الآن إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة (2.30) مليون فدان ، حيث يتم إنشاء شبكات الصرف الزراعى فى جميع الأراضى القديمة على حسب الدراسات التى تتم فى هذا الشأن كما تهدف إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى انتهى عمرها الافتراضى.

وفى التقرير التالى نتعرف على فوائد تنفيذ الصرف المغطى.

1- صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع تطبيل الأرض واختناق الجذور.

2- خفض منسوب المياه الأرضية لتهوية التربة وعدم ذبول النبات.

3- زيادة الاستفادة من عمليات التسميد وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية.

4- زيادة الرقعة الزراعية.

5- زيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية أرضه بزيادة خصوبة التربة.

6- تقليل تلوث البيئة وعدم تعرضه للأمراض الناشئة عن مياه الصرف الحقلى المكشوف.