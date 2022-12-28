شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. خدمة عالمية بسكك حديد مصر.. تجهيزات قطار تالجو والان مع تفاصيل الخبر
ويضم كل مقعد بالقطار وصلات شحن للهاتف ومنفذ كهرباء لشحن اجهزة اللابتوب، وغيرها، بالاضافة إلى طاولة لتناول الطعام وشاشة بكل كرسى فى عربات الدرجة الاولى واخرى مركزية بعربات الدرجة الثانية.
ويشكل تشغيل هذا القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الاوربية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل الى 160 كم / ساعة بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب .
جدير بالذكر أن وزارة النقل كانت قد ابرمت عقداً مع شركة تالجو الأسبانية لتوريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري ) باجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار. وأن هذا التعاقد يأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ خطة تطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.