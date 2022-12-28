شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. خدمة عالمية بسكك حديد مصر.. تجهيزات قطار تالجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 تجهيزات قطار تالجو الجديد الذى انطلق فى اولى رحلاته اليوم من محطة مصر برمسيس الى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، حيث يضم القطار منظومة مراقبة لكل عربات القطار متصلة بغرفة مركزية داخل القطار تراقب كل ما يحدث بالقطار، بالاضافة الى عربة بوفية يوفر وجبات ساخنة ومشروبات للركاب.

ويضم كل مقعد بالقطار وصلات شحن للهاتف ومنفذ كهرباء لشحن اجهزة اللابتوب، وغيرها، بالاضافة إلى طاولة لتناول الطعام وشاشة بكل كرسى فى عربات الدرجة الاولى واخرى مركزية بعربات الدرجة الثانية.

وتبلغ تذاكر الدرجة الاولى للقطار تالجو 150 جنيه للدرجة الثانية و200 جنيه للدرجة الأولى، كما سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من غدا الاحد الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالاسكندرية متجها الى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية وحيث سيتم تثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يومياً ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / اسوان الى جانب خط القاهرة / الاسكندرية

ويشكل تشغيل هذا القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الاوربية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل الى 160 كم / ساعة بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب .

جدير بالذكر أن وزارة النقل كانت قد ابرمت عقداً مع شركة تالجو الأسبانية لتوريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري ) باجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار. وأن هذا التعاقد يأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ خطة تطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.