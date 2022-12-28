شكرا لقرائتكم خبر عن ينفذ على 3 مراحل.. تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو يربط محافظة القاهرة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق:
-تمتد من محطة حدائق الأشجار حتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وعدد 17 محطة (16 نفقية & 1 سطحية) ويجري حالياً دراسة مدها بطول 4.5 كم وعدد 2 محطة سطحية حتى مدينة الفردوس لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية.
المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق:
-تمتد بطول 23 كم، وعدد 21 محطة (20 نفقية & 1 سطحية) من الفسطاط وحتى القاهرة الجديدة.
-يجرى التنسيق لدراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتى ستمتد من القاهرة الجديدة حتى العاصمة الإدارية الجديدة.
-يتم تمويله من الجانب اليابانى بقرض ميسر للغاية.
-يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية.
-يتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عام متضمنة 10 سنوات سماح)، ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنوياً) من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بقيمة 271,342 مليار ين يابانى على عدد 4 شرائح.