شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آثار القاهرة: انطلاق امتحانات التيرم الأول 1 يناير وتخصيص 10 % لسؤال مقالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت كليات جامعة القاهرة الاستعدادات الخاصة بتنظيم وعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، والتى من المقرر أن تنطلق خلال الأيام المقبلة وفقا لجدول زمنى تم وضعه التزاما بالخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022 / 2023.

وأكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، أن مجلس الكلية اعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول حيث من المقرر أن تبدأ يوم 1 يناير وتستمر حتى 24 يناير التزاما بالخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022 / 2023 والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم الامتحانات بعد إقرارها مباشرة من مجلس الكلية .

وأضاف الدكتور أحمد رجب فى تصريحات لـ " الخليج 365 " أن شكل الامتحان يعتمد على نظام البابل شيت بالإضافة إلى تخصيص 10 % من درجة الاختبار لسؤال مقالى صغير فى ورقة منفصلة يتعلق بحل المشكلات الخاصة وفقا للتخصص الذى يدرسه الطالب موضحا أن الهدف من ذلك هو مساعدة الطلاب على الابتكار فى وضع حلول لأى مشكلات تتعلق بتخصصهم، مع تطبيق نفس الأمر على اختبارات طلاب مرحلة الدراسات العليا.

وأشار عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، إلى أن الامتحانات من المنهج وما تم تدريسه فعلياً ، على أن تعقد الاختبارات على 3 فترات تبدأ من 10 صباحا و12 ظهرا لطلاب مرحلة البكالوريس ، إضافة إلى عقد فترة أخرى تبدأ الساعة الثانية ظهرا لطلاب مرحلة الدراسات العليا .

وتابع عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، أن تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت ، سيتم مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعى داخل اللجان وإجراء تعقيم دورى للقاعات بين الفترات.