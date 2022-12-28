شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء يلزم "القناة للتوزيع" بالسماح للمستثمر بتوريد المهمات بمعرفتة والان مع تفاصيل الخبر
كشف الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك، أن الجهاز ارسل خطاب رسمي لشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى ابو وردة لالغاء قرار منع المشترك على الجهد المتوسط بتوريد المهمات بمعرفتة و تحصيل نسبة الاشراف المقررة فى حالة مطابقة المهمات للمواصفات.
وقال عمران إن الجهاز تلقى عدد من الشكاوي خلال الأسابيع القليله الماضيه من بعض المستثمرين بسبب رفض شركة القناة لتوزيع الكهرباء قيام المستثمر بتوريد المهمات الكهربائيه الخاصه به على الجهد المتوسط والزامه بتوريد الشركه المهمات لهم .
وأوضح عمران في أنه على الفور فحص الجهاز هذه الشكاوي وبناء على دليل توصيل التيار الكهربائي الذي أقره مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك تبين أنه يحق للمشترك أو المستثمر على الجهد المتوسط توريد المهمات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي طبقا للمواصفات التى حددتها الشركة القابضة لكهرباء مصر.