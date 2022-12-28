شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء يلزم "القناة للتوزيع" بالسماح للمستثمر بتوريد المهمات بمعرفتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسه الدكتور محمد موسى عمران قرار بالزام شركة القناه لتوزيع الكهرباء برئاسه المهندس سامي ابو ورده بالسماح للمستثمرين والمشتركين على الجهد المتوسط بتوريد المهمات الكهربائيه اللازمه لتوصيل التيار الكهربائي لهم بمعرفتهم وفقا للقواعد والمواصفات التي اقرها الجهاز والشركة القابضة لكهرباء مصر.

كشف الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك، أن الجهاز ارسل خطاب رسمي لشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى ابو وردة لالغاء قرار منع المشترك على الجهد المتوسط بتوريد المهمات بمعرفتة و تحصيل نسبة الاشراف المقررة فى حالة مطابقة المهمات للمواصفات.

وأوضح عمران ، تصريحات خاصه ل"الخليج 365" أنه تم التنبيه أيضا على جميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية ، بعدم منع اى مشترك يرغب فى توريد المهمات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي ، موكدا أن الجهاز حريص على القيام بدوره بتنظيم العلاقة بين جميع أطراف مرفق الكهرباء.

وقال عمران إن الجهاز تلقى عدد من الشكاوي خلال الأسابيع القليله الماضيه من بعض المستثمرين بسبب رفض شركة القناة لتوزيع الكهرباء قيام المستثمر بتوريد المهمات الكهربائيه الخاصه به على الجهد المتوسط والزامه بتوريد الشركه المهمات لهم .

وأوضح عمران في أنه على الفور فحص الجهاز هذه الشكاوي وبناء على دليل توصيل التيار الكهربائي الذي أقره مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك تبين أنه يحق للمشترك أو المستثمر على الجهد المتوسط توريد المهمات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي طبقا للمواصفات التى حددتها الشركة القابضة لكهرباء مصر.