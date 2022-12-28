شكرا لقرائتكم خبر عن غنى بالعناصر الغذائية.. معهد التغذية يكشف فوائد مذهلة عن وجبة الكشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المعهد القومى للتغذية إن الكشرى أكله اقتصادية وموفرة ولا تحتاج مكوّنات مكلفةً ومناسبة لذوي الدخل المحدود، مؤكدا أن أصل طبق الكشري يعود إلى جمهورية مصر العربية، ومنها انتشر بشكلٍ أوسع ليصل أغلب دول الوطن العربيّ، ويتميز هذا الطبق بقيمته الغذائية العالية ويعتبر من الأطباق عالية البروتينات بسبب العدس.

واستكمل معهد التغذية: يتميز العدس الأصفر بمحتواه الغني بنسبة عالية من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميًا، ومنها: البروتين، والألياف الغذائية، وبعض من المعادن والفيتامينات مثل: الحديد، والمغنسيوم، والبوتاسيوم، والزنك، والكالسيوم، وفيتامين ب، وحمض الفوليك.

وأشار إلى أن محتوى العدس الغنى بالألياف الغذائية يعزز من حركة الأمعاء المنتظمة مما يمنع الإمساك، وتدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء التي تعزز عملية الهضم، كما تساهم الألياف بتقليل الشهية وتعزيز الشعور بامتلاء المعدة مما يقلل عدد السعرات الحراريةالمتناولة.

وتقلل الألياف في العدس مستويات الكولسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، وتزيد مستويات الكولسترول الجيد (HDL) مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

وكانت الدكتورة جيهان فؤاد، مدير المعهد القومي للتغذية، قالت إن هناك خريطة عن وضع سوء التغذية في مصر، وهناك اهتمام كبير بالأطفال، باعتبارهم مستقبل مصر، مشيرة إلى أن الأنيميا والسمنة يندرجا تحت مُسمى "سوء التغذية"، ولتحسين الأرقام الموجودة في الخريطة المُعدة، لا بد من تحسين مشروعات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي والتدخلات المباشرة، من خلال المتابعة من البداية في فترات الحمل والاستمرار في متابعة التغذية لدى الأطفال.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "الاهتمام منذ فترة الحمل هام للغاية لأننا في مصر لدينا مشكلة كبيرة فيما يتعلق بنسب الرضاعة الطبيعية، وهي منخفضة بنسبة 13% وهو ما يؤثر بشكل كبير على المناعة الطبيعية لدى الأطفال، بالإضافة إلى العمل على علاج الأنيميا، وهي معقدة للغاية وسببها عادات غذائية خاطئة، مثل شرب الشاي وأكل اللحوم بشكل خاطئ وللعمل عليه بشكل جيد، يتم العمل من خلال توفير العلاج، والاهتمام بالمناعة".

وتابعت: "لا بد من اتخاذ إجراءات جماعية من مختلف المؤسسات لتعديل تلك الأرقام وهو ما يتم العمل عليه الآن، والوجبة المدرسية لن تحل وحدها مشكلة سوء التغذية لدى الأطفال، ولكنها ستساعد على الأقل في 30% من احتياجات الطفل، وتضم بروتين ونشويات".