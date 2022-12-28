شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكبة أجنبية بحوزتها كمية من الكوكايين والحشيش وكوكتيل مخدرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي، المدير العام، في ضبط راكبة من جنسية أجنبية بحوزتها كمية كبيرة من المخدرات بمختلف أنواعها.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول استوقف محمد يوسف محمد، رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عابدين عبد الرحيم، مأمور الجمرك، تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكبة، فقام هاني أحمد أبو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط المخدرات الآتي بيانها:

2 كيس شفاف بداخلهما كمية من مخدر الكوكايين بوزن 120 جراما

2 كيس شفاف بداخلهما نفس المخدر بوزن 4 جرامات.

2 كيس شفاف بداخلهما مخدر الأيس بوزن 3 جرامات.

1 كيس بداخله نبات الحشيش المخدر بوزن 15 جراما.

4 علب للسجائر بكل علبه سبع سجائر باجمالي 28 سيجارة ملفوفة بمادة الماريجوانا المخدرة.

3 تانك بداخلهم زيت الحشيش المخدر.

1 سيجارة الكترونية بداخلها زيت الحشيش المخدر.

2 كيس شفاف بداخلهما مادة LSD المخدرة بوزن 2 جرام.

1 كيس شفاف بداخله 37 قرصا لعقار مدرج بجداول المخدرات.

وقامت أماني معوض، مأمور الجمرك، بتفتيش الراكبة ذاتيًا، ولم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، وأمر رضا أحمد أبو العزم، مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 274 لسنة 2022 ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبة للنيابة المختصة.



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جانب من المضبوطات (10)



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جانب من المضبوطات (12)



جانب من المضبوطات (13)



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جانب من المضبوطات (15)



جانب من المضبوطات (16)



جانب من المضبوطات (17)