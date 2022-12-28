شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال تصل لـ7.8 مليار دولار عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وفي هذا الصدد، لفتت المذكرة الحكومية المقدمة إلى وزير البترول والثروة المعدنية إلى إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال منه بعد توقف استمر لمدة 8 سنوات، مشيرة إلى ترتيب مصر كأكثر الدول تحقيقاً لنمو حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021.
وذكر وزير البترول في مذكرته أنه تم تصدير الغاز الطبيعي والمسال خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة حوالى 200% من قيمة ما تم تصديره خلال عام 2021 بسبب زيادة الأسعار العالمية للغاز المسال.
ونوهت المذكرة الحكومية المقدمة من وزير البترول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018 عند مستوى إنتاج 6.8 مليار قدم مكعب / يوم، حيث تم زيادة الانتاج من الغاز الطبيعي بنسبة 50% خلال عام 2021/2022 مقارنة بمتوسط عام 2014/2015، مشيرة إلى أن تكلفة استيراد الغاز خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى سبتمبر 2018 بلغت 127 مليار جنيه ليتم تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد ذلك.