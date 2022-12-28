شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال تصل لـ7.8 مليار دولار عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفي هذا الصدد، لفتت المذكرة الحكومية المقدمة إلى وزير البترول والثروة المعدنية إلى إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال منه بعد توقف استمر لمدة 8 سنوات، مشيرة إلى ترتيب مصر كأكثر الدول تحقيقاً لنمو حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021.

وذكر وزير البترول في مذكرته أنه تم تصدير الغاز الطبيعي والمسال خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة حوالى 200% من قيمة ما تم تصديره خلال عام 2021 بسبب زيادة الأسعار العالمية للغاز المسال.