شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الواحات الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث ووجود مصابين قبل الكوبري الجديد اتجاه الواحات، وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بطريق الواحات، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وفقد السيطرة على المركبة، مما أسفر عن انقلابها بعد دخلة المطار بنحو 3 كيلومترات.

وحسب المعاينة المبدئية، تهشمت السيارة وأصيب 10 أشخاص من مستقليها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نقلوا على إثرها إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للعلاج، وتم رفع أثار الحادث، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها وسط انتشار الخدمات اللازمة.