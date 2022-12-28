شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تسجل 1600جنيه فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم، الثلاثاء، ارتفاع بحوالي 50 جنيها ليسجل سعر الذهب 1600 جنيه لعيار 21 وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب العالمية لمستوى 1820 دولارا.

عيار 18 سجل 1371 جنيها.

عيار 21 سجل 1600 جنيها.

وعيار 24 سجل 1829 جنيها

الجنيه الذهب 12800 جنيها.

عالمياً ارتفعت عقود الذهب بقوة في تداولات اليوم لتضيف 1.33% إلى قيمتها وتسجل 1820.12 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الفورية للذهب بـ 1.21% لتتداول عند 1819.92 دولارًا للأوقية الآن، ويأتي هذا الارتفاع متأثرًا بالأنباء الإيجابية التي وردت من الصين خلال الجلسة الآسيوية، حيث أعلنت الصين أنها ستخفف من قيود كورونا في يناير من 2023ء وهذا الأمر من شأنه أن يعزز التوقعات المتعلقة بانتعاش الاقتصاد الصيني، وتحفيز الطلب الكلي بما في ذلك الطلب على الذهب ؛ أخذا في الحسبان بأن الصين تتصدر قائمة الدول المنتجة والمستهلكة للمعدن الأصفر.

يتراجع مؤشر الدولار بـ 0.13% ليسجل 103.868 نقطة مقابل سلة من العملات الأجنبية، في الوقت التي يستقر فيه اليورو مقابل الدولار عند 1.0639 بحركة هامشية، وينخفض الروبل مقابل الدولار بـ 1.60% ليسجل 70.400.