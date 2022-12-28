شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: فيروس كورونا لم ينته والحالات فى مصر مسيطر عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن فيروس كورونا لم ينتهى، موضحا أنه لم يعلن عن أن الوباء قد انتهى، مؤكدا أنه طالما يوجد وباء فهناك تذبذب فى عدد الحالات وخطورتها، وكلما يحدث نوع من التحورات الجديدة يكون أقل حدة وشدة.

وأضاف الدكتور عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أن الحالات فى مصر تم السيطرة عليها وقليلة العدد وتتذبذب بين 1% و 2% زيادة كما أن الحالات بسيطة، مؤكدا أنه حتى الآن سجلنا صفر وفيات من كورونا، لافتا إلى أنه مازال المرض موجود عالميا، وهناك انتشار للحالات فى أكثر من دولة، كما أنه لدينا حرص واحتراز وترقب.

وفى وقت سابق، كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل ظهور فيروس الإبل، مشيرا إلى أن هناك أنواعا كثيرة من الفيروسات يمكن أن تنقل للإنسان من خلال الحيوان، قائلا: "لا يوجد قلق من مثل هذه الفيروسات".

وقال تاج الدين، فى وقت سابق بالبرنامج، إنه لا يوجد قلق من مثل هذه الفيروسات، فضلا على أن الترقب والتتبع هو حاجز قوى لمثل هذه الفيروسات، منوها بأن بعض الحيوانات والطيور التي تربي في المنزل قد تنقل أمراضا، وخاصة الحمام حيث إن بعض المربيين يؤكّلونه عن طريق الفم وهو ما يؤدي إلى الإصابة بتليف الرئة.

وأشار الدكتور عوض تاج الدين، إلى أنه قلق من وجود طيور حيوانات أو طيور في المنزل إلا لو كان هناك متابعة ورعاية دورية لهم، مع ابتعاد من يعانون من الحساسية عن الطيور والحيوانات.