شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل "طمأنة" من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رسائل لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور قبل الامتحانات المقرر انطلاقها 10 يونيو المقبل.

ونرصد خلال الإنفوجراف التالى رسائل مهمة أطلقهل الوزير لطمأنة الطلاب...



رسائل من وزير التعليم لطمأنة طلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

- أرجوكم لا تقلقوا هم أولادى جميعا.

- لن يضيع حق اي طالب المهم يذاكر ويعمل اللي عليه، وهذا عملي منذ عام 2016.

- أنا أستاذ دكتور في المركز القومي للامتحانات وأستاذ أكاديمى في القياس والتقييم، فأرجو عدم القلق والثقة فينا مثل ثقتنا فيكم.

- سيحصل كل طالب في الثانوية العامة على حقه كاملا، سواء في التصحيح أو عدم وجود غش أو جروبات لتصوير ونشر الأسئلة.

- هناك إجراءات وطرق مبتكرة لمواجهة الغش لن يتم الإعلان عنها.

- آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة للأسئلة المقالية بواسطة مصحح وهو المعلم والفرق الوحيد في التقليدي أنّ المعلم يصحح الورقة التي أمامه، أما في الحالي فيصحح صورة ورقة الإجابة الموجودة على الكمبيوتر.

- شكل تصحيح سؤال التعبير بامتحانات الثانوية العامة 2023، سيكون هناك معايير لتقدير موضوع التعبير.

- سؤال التعبير يتصف بوضوح الفكرة الرئيسية، وتسلسل الأفكار والتراكيب اللغوية، والسلامة الإملائية والنحوية.

- الأسئلة ستكون من المنهج حسب طبيعة كل مادة.