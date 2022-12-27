شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كامل محاضراً بنقابة الصحفيين حول أخلاقيات مهنة الصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت نقابة الصحفيين اليوم الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وبوابة فيتو، وذلك في إطار الدورة التدريبية التي تنظمها لجنة تطوير المهنة والتدريب للصحفيين المتقدمين للجنة القيد دفعة 2022.

وألقى عصام كامل محاضرة حول «أخلاقيات مهنة الصحافة» تناول خلالها الممارسة المهنية السليمة في ظل صحافة «التريند» و«السوشيال ميديا».

وفي محاضرته قال الكاتب الصحفي عصام كامل، إن الصحفي الناجح هو الذي يلتزم بمعايير المهنة وفي مقدمتها الصدق والأمانة وتحري الدقة في نشر المعلومات، حتى لا يكون مصدراً لتضليل المجتمع وتشتيت الرأي العام.

وأضاف أن ثقافة الاعتذار عن الخطأ في النشر لا تنقص من مكانة الصحفي، بل تزيده احتراماً وثقة بين الرأي العام والمسؤولين.

وطالب الصحفيين بتبني وبناء علاقة الصداقة والأخوة مع المصادر لضمان الحصول على كافة المعلومات، لأن التعامل الرسمي مع المصدر يكون له حدود.

وتابع «كامل» مهنة الصحافة معروفة للجميع أنها مهنة البحث عن المتاعب وبالتالي لابد وأن يقوم الصحفي بتأهيل نفسه علمياً وثقافياً ومهنياً، ويثقل موهبته بالتدريب المستمر والقراءة الدائمة ليضمن مواكبة العالمية الجديدة.

وشدد عصام كامل على أن الصحفي لابد وأن يتعلم كافة مهارات الصحافة الحديثة وفي مقدمتها فنون المونتاج والدوبلاج والإخراج والتصوير، والفتوتوشوب، والإنفوجراف والفيديوجراف، حتى يضمن بقاءه وتأثيره في عالم الصحافة، مؤكداً أن الصحفي الحقيقي هو الذي يحمل صفة «one man show».

كما طالب الصحفيين الجديد بضرورة التدريب على مهارات التحليل سواء للأخبار أو الصور أو الفيديوهات أو تحليل المحتوى والمضمون، وكذلك تحليل الشخصيات لأن وظيفة الصحفي لا تقتصر على مهمة نقل الأخبار بل تتعداها إلى مهمة تحليل ما بعد الخبر.

جاءت هذه المحاضرة ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، وذلك للصحفيين المتقدمين للجنة القيد دفعة 2022.