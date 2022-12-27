إقبال كبير على مجموعات مدرسية مجانية لطلبة الإعدادية بإدارة المستقبل.. صور

القاهرة - سامية سيد - قرر سعيد عطية مدير إدارة المستقبل التعليمية بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، تنظيم مجموعات تقوية فى إحدى قاعات مدرسة أنور السلام الرسمية للغات، وشهدت المجموعات المجانية إقبال كبير من طلبة الشهادة الإعدادية قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول، مع توفير معلمين من جميع المدارس مع تنظيم دخول وخروج الطلاب مع توفير ملازم مجانية للطلاب، مع استمرار مجموعات التقوية بشكل مجان بالفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه فى شهر فبراير المقبل، كما سيتم تعميمها على طلاب الثانوية العامة، بعد توفير قاعات لاستيعاب الطلاب، وذلك انطلاقا من مبادرة كلنا واحد.

وكانت المديريات التعليمية حددت مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث أعلنت المديريات بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بداية من 9 يناير المقبل للمواد الدراسية الأساسية، كما حددت المديريات بداية يناير لعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، على أن تستمر الاختبارات حتى يوم 26 يناير 2023.

وبالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، أوضحت الوزارة، أنه يتم تعديل أى جدول صدر قبل 14 يناير المقبل كموعد لبدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسى الأول، مشيرة إلى أى مديرية أعلنت جدول امتحانات نصف العام الدراسى للصفين الأول والثانى الثانوى فى الأسبوع الأول أو بداية الأسبوع الثانى من يناير، سوف تقوم بتعديله.

وأوضحت أن سيستم الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى لن يفتح قبل 14 يناير، وأى مديرية تريد عقد امتحانات قبل هذا الموعد فسيكون متاحا لها ذلك فى المواد غير المضافة للمجموع فقط.

الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه بأن يقوم الموجهون الأوائل من واضعى أسئلة الامتحانات بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان فى حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلى المخصص لكل مادة، ولا يجوز الاحتفاظ بها.

- لا يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بأى أوراق أو كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة، ويسمح له باستخدام الآلة الحاسبة فقط.