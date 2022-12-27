شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات وزارة البيئة لتطوير منظومة مكامير الفحم النباتى خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة، أنه تم الانتهاء من وضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتي، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016، بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير إنتاج الفحم النباتي، في أماكنها الحالية وتعديلاته.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة البيئة، أن هناك عدد من الإجراءات تم تنفيذها لتطوير منظومة مكامير الفحم النباتي، ومنها الموافقة على 10 نماذج مطورة من الناحية البيئية، طبقاً للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتي.

وأشار التقرير إلى أنه بلغ عدد النماذج المطورة حتى نهاية عام 2022، 254 نموذجا مطورا، بالإضافة إلى 14 مصنعا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط، كما تم تقديم التمويل لـ16مستثمرا بمبلغ إجمالي "5942252" جنيه في إطار تطوير آلية تمويلية من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة 20% مقدمة من وزارة البيئة، لمساعدة أصحاب المكامير فى أعمال التطوير.

وفيما يخص تقييم التأثير البيئي، أكدت وزارة البيئة أنه تمت المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة، لتحديد مدى ملائمتها للبيئة المحيطة، وعدم التأثير السلبى عليها عن طريق فحص نمادج دراسات تقييم الأثر البيئى، مشيرة إلى أنه تم على المستوى المركزى دراسة (2616) مشروعا؛ وعلى مستوى الأفرع الإقليمية (15510) مشروعا، تنوعت هذه المشروعات ما بين (مشروعات بنية أساسية – بترولية –خدمية –زراعية – سياحية – صحية –صناعية – طاقة).

وأكد تقرير البيئة حول جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022، أنه تتوالى نجاحات وزارة البيئة في إدارة ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلامياً "بالسحابة السوداء عاماً بعد عام، حيث استطاعت بالتعاون مع الجهات المعنية السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء وتحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية من خلال الوعي وتقديم الدعم الفني للأهالي والمزارعين، وأثمرت الجهود المبذولة تجنب انبعاثات ملوثات الهواء بلغت ما يزيد عن 158653 طن (148961 طن جسيمات صلبة ، 7307 طن غاز ثاني أكسيد النيتروجين، 2386 طن غاز ثاني أكسيد الكبريت).

وأوضح التقرير الخاص بالبيئة، أنه تجميع أكثر من 2.123 مليون طن من قش الأرز بنسبة 99% من كمية قش الأرز الناتجة من إجمالي المساحة المنزرعة خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 15 نوفمبر2022، كما تم تجميع 138.8 ألف طن من مخلفات حطب الذرة الرفيعة خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 15 نوفمبر2022.