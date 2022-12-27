شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": زراعة 395 ألف شجرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" و222 ألف بحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح تقرير وزارة البيئة أيضًا أنه تم تشجير حى طرة ضمن برنامج تشجير المناطق الأكثر تلوثا، حيث تم الانتهاء من زراعة 3 الآف شجرة، كما تم زراعة 17 ألف شجرة بطريق وادى النطرون العلمين، وبعض أجزاء بالحزام الشجرى بالطريق الدائرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، وتقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد والأديرة بجميع أنحاء الجمهورية بـ70000 شجرة.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، والتي سيتم تخصيص 3 مليارات جنيه لها خلال 7 سنوات، وأبرز التقرير عوائد المبادرة، حيث تشمل العوائد الاقتصادية زراعة نوعيات من الأشجار ذات عائد اقتصادى سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون أو أشجار خشبية (ماهوجنى، الجاتروفا) أو أشجار أخرى ذات عائد اقتصادي، وبالنسبة للعوائد الاجتماعية فتتضمن وفقاً للتقرير، مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء في مصر والذي يقدر بـ1.2م2/فرد، بجانب امتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار، بما ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة للمواطنين، وعلى صعيد العوائد البيئية للمبادرة فتشمل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 61.2 مليون طن سنوياً، تكافئ 20% من إجمالي الانبعاثات السنوية الحالية لمصر، فضلاً عن تحسين نوعية الهواء.