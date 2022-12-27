شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشارع والتفاعل مع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
وشدد محافظ القاهرة على رفع كفاءة النظافة بالشوارع ومراجعة الإنارة والرصف، واستكمال البردورات وإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية، رافق المحافظ فى جولته الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة .
وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة على اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية ، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان " فى كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا ، مع متابعة إلتزام التجار بالإعلان عن الأسعار لجميع السلع المباعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة للمستهلكين، إضافة إلى الإعلان عن نسبة التخفيض على السلع المعروضة، كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز المدعم الذى يباع للمواطنين بـ 5 قروش والتأكد من وزنه وجودته ومطابقته للمواصفات .