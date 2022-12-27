شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشارع والتفاعل مع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة مفاجئة بعدد من أحياء المنطقة الشمالية لمتابعة إعادة الإنضباط للشوارع، حيث شدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات إعادة الوجه الحضاري للعاصمة، مؤكدا على ضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين، وإيجاد الحلول السريعة لها، وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق .

وشدد محافظ القاهرة على رفع كفاءة النظافة بالشوارع ومراجعة الإنارة والرصف، واستكمال البردورات وإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية، رافق المحافظ فى جولته الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة .

وفى السياق، أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة مفاجئة على المجمعات الإستهلاكية والأسواق والمخابز بعدد من أحياء القاهرة لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة .

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة على اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية ، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان " فى كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا ، مع متابعة إلتزام التجار بالإعلان عن الأسعار لجميع السلع المباعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة للمستهلكين، إضافة إلى الإعلان عن نسبة التخفيض على السلع المعروضة، كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز المدعم الذى يباع للمواطنين بـ 5 قروش والتأكد من وزنه وجودته ومطابقته للمواصفات .