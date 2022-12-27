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شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة: السيطرة على حريق محدود بمبنى الشركة.. ولا يوجد خسائر والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحريق لم يلتهم أى مستندات أو أوراق خاصة بمحاضر سرقات التيار الكهربائي كما تردد، موضحا أن الحريق تم إخماده على الفور، ولم ينتج عنه أى خسائر - على حد قوله.
وقال أبو وردة أنه تم تنظيم ورشة عمل حول " تحسين مهارات التواصل مع ذوي الهمم وتعليم لغة الاشارة" للعاملين بمراكز خدمة العملاء بالشركة بالتعاون مع د وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الإسماعيلية و قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس ، بهدف تدريب ممثلي خدمة العملاء بشركة القناة من خلال 87 مركز خدمة فى 7 محافظات تشمل "الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – الشرقية – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – المدن الجديدة" علي كيفية التعامل مع أبنائنا من ذوي الهمم والصم والمكفوفين.
وأكد أبو وردة أن الشركة لا تدخر جهداً في سبيل دعم دوي الهمم لمواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، وتوفير الخدمات لهم، تأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.
تلفيات
التلفيات الناتجه من الحريق
جانب من التلفيات