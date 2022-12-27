شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان": الشباب أهم فئة بالمجتمع وشركاء فى كل الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الشباب هم أهم فئة فى المجتمع لأنهم شركاء فى كافة الأمور، مؤكدة أن حقوق الإنسان هى وسيلة لحل المشكلات المستعصية، مشددة على ضرورة وضع لجنة من طلاب جامعة عين شمس فى اختيار سفراء الجامعة لحقوق الإنسان، يتولون توعية زملائهم بحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جامعة عين شمس بعنوان «دور الشباب فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان»، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.

وداعبت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، الحاضرين من جامعة عين شمس، مطالبة بمنح الطلاب الذين حضروا ندوتها اليوم بعنوان «دور الشباب فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان»، بمدرج المحلاوي، بكلية الطب بجامعة عين شمس، درجتين فى امتحانات الفصل الدراسى الأول، قائلة: حضور عدد مهم زى كدا فى أيام قربت على الامتحانات أمر جيد للغاية.. حقهم درجتين زيادة.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن الدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة عين شمس مُقدر ويعطى نموذج وقدوة لعدد كبير من الصروح التعليمية: «الجامعة تعبر عن مصر العظيمة كقوى ثقافية عالمية وعُظمى».