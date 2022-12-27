شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطرى الأسبوع الماضى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 73 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" الذى يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 20 وحتى 26 ديسمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات مكثفة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 10 طن هياكل دواجن وجلود وشيش دواجن جميعها غير صالحة للاستهلاك الادمي بمحزر غير مرخص بأوسيم و100كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالعياط، كما تم الانتهاء من تحصين 17 الف و348 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلا عن عقد 135 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على زراعات القمح، كما تم عقد ندوة بمركز طوخ حول أهم الحشائش، وأخرى حول التحول الرقمي، كما واصلت حملات ازالة التعديات على الاراضي الزراعية.

كما دشنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، منفذ لبيع اللحوم الطازجة بالإدارة الزراعية بمنوف، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، كما تم اطلاق قافلة زراعية، بشبين الكوم بالتعاون مع كلية الزراعة، كذلك تم ازالة (6) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، فضلا عن المرور علي زراعات القمح وبنجر السكر، كما انتهت مديرية الطب البيطري من تحصين 333 ألف و992 رأس ماشية، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، استمرار حملاتها لازالة التعديات على الاراضي الزراعية، كما تواصل مديرية الطب البيطري، حملاتها لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والترقيم والتسجيل، كما تم عقد 520 ندوة إرشادية للمربيين.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: كوم حمادة، أبو حمص ، الدلنجات، كما استقبلت مديرية الزراعة بالنوبارية رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة حيث تفقد مساحات القمح، كما تابع ايضا الزراعات المنزرعة بطرق الحديث، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، متابعة سير العمل بالجمعيات والإدارات الزراعية، والاستماع الى العاملين بها، والتأكد من تنفيذ التكليفات، فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة أعمال المكافحة بجمعيه بحر البقر الزراعية جنوب بورسعيد، كما تم عقد ندوة ارشادية لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية المحصول، كما تابعت ايضا عمليات صرف الأسمدة للمزارعين بالجمعيات الزراعية، كما عقدت يوم حقلي ضمن برنامج ترشيد المياه.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القمح بنواحي المحافظة، فضلا عن زراعات الخضر، والبنجر، والزراعات القائمة على الري الحديث، كما تم عقد اجتماع بإدارة كفر سعد بشان تدقيق مساحات القمح، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور على الادارات والجمعيات الزراعية، لمتابعة سير العمل، وعمليات صرف الاسمدة، كما تم تفقد زراعات البطاطس، كما تم ايضا استقبال وفد من المشروع الياباني، ولقاء المزارعين

فيما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، الانتهاء من تحصين 42 الف و 577 رأس ماشية، فضلا عن استمرار متابعة الاسواق، وتنفيذ أعمال التقصي الوبائي النشط، فضلا عن عقد الندوات الإرشادية للمربيين،كذلك انتهت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، مم جمع الخضروات المنزرعة بالصوب الزراعية بالإدارة الزراعية بالغردقة، كما انتهت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، من تحصين 59 ألف و770 رأس ماشية، فضلا عن اطلاق 3 قوافل بيطرية علاجية مجانية.

كما أطلقت مديرية الزراعة بجنوب سيناء قافلة زراعية تنموية بمدينة الطور لمتابعة وتوعية المزارعين، كما تم زيارة عدد من المزارع بالتجمعات والوديان بمدينة رأس سدر، كما تم استقبال لجنة من مركز بحوث الصحراء لتنفيذ الدراسات بمنطقة عيون موسي وتم متابعة الإبل بمحطة بحوث الصحراء برأس سدر، فضلا عن استمرار العمل بالوحدة البستانية بالمديرية.