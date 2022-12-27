كيف يمكن علاج الأنفلونزا؟ .. الصحة توضح

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طريقة علاج الانفلونزا وتابعت: لا تعد المضادات الحيوية فعالة ضد فيروسات الأنفلونزا، مضيفة: "يفضل أن يحصل المريض على الأدوية فى غضون 48 ساعة من بدء ظهور الاعراض وبعد استشارة الطبيب".

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الخصروات التى تستهدف رفع المناعة بالتزامن مع جائحة كورونا، وقالت وزارة الصحة إن الخضروات الطازجة مصدر غنى بالفيتامينات ومقوية للمناعة مثل الفلفل الأحمر والطماطم والفلفل الأخضر والجزر.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تناول الغذاء الصحى وسيلة هامة لرفع المناعة، مشيرة إلى أن التغذية يجب أن تعتمد على الغذاء الطبيعى والبعد عن الأغذية المحفوظة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أكدت أن رفع مناعة الأطفال يقلل من فرص الإصابة بالفيروس المخلوى التنفسي، من خلال شرب الكثير من السوائل وتناول الفواكه والخضراوات التى تحتوى على فيتامين C المقوى للمناعة.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالأمراض التنفسية عند الأطفال مثل فيروس المخلوى، حيث تمثلت فى (صعوبة فى التنفس، حمى، رشح، قيء، احتقان بالحلق)، مشددًا على أنه يجب زيارة الطبيب المختص عند ظهور أى من تلك الأعراض على الطفل لتلقى الرعاية والعلاج المناسبين.