وزير الرى يناقش ملفات "وزراء المياه الأفارقة" قبل تولى مصر رئاسة المجلس فى فبراير

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع السفير محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والوزير مفوض أحمد طايع لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، وذلك تمهيدا لتولى مصر رئاسة الأمكاو خلال شهر فبراير المقبل ولمدة عامين.

وأكد سويلم أن مصر مستعدة لرئاسة المجلس التنفيذى لـ"مجلس وزراء المياه الأفارقة" وستسعى لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية خلال رئاستها للأمكاو عامى 2023 و 2024، وذلك استكمالاً لما تحقق خلال فترة رئاسة دولة ناميبيا للأمكاو.

وأشار سويلم إلى أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التخطيط والدراسة إلى مرحلة العمل من خلال تنفيذ التوصيات والدراسات التى سبق إعدادها لتحقيق رفاهية شعوبنا الأفريقية من خلال الأمكاو الذى يُعتبر الكيان المؤسسى المعنى بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الأفريقى.

ويذكر أنه تم التصديق على التوصيات المرفوعة من اللجنة الفنية الاستشارية للأمكاو خلال الاجتماع السابق والذى تم خلاله عرض أنشطة المنظمات الاقليمية و الدولية المنفذة فى أفريقيا من أجل تحقيق رؤية المياه الأفريقية 2025 وأجندة أفريقيا 2063، وتقديم عروض توضيحية عن برامج وانشطة الامكاو المختلفة التى تهدف الى تقديم الدعم الفنى للدول الافريقية لرفع كفاءتها فى استخدام مواردها المائية، مثل التقرير الخاص بالمراقبة والإبلاغ عن قطاع المياه والصرف الصحى فى أفريقيا الذى تم اقراره خلال الاجتماعات وسيتم تقديمه خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقى، والبرنامج الاستراتيجى للمياه الجوفية لتحقيق الأمن المائى والقدرة على الصمود فى إفريقيا الذى يهدف الى الاستخدام المستدام للمياه الجوفية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء، ومبادرة الفريق الأوروبى التى تهدف إلى ضمان التنسيق والتعاون الاقليمى فى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وإطار العمل التنسيقى بين شركاء التنمية لقطاع المياه والصرف الصحى بأفريقيا والذى يهدف لتعزيز آليات تتبع تمويل قطاع المياه والصرف الصحى، وتحسين كفاءة إستخدام المساعدات الإنمائية الرسمية، وإستراتيجية الشباب والنوع الاجتماعى والإدماج الاجتماعى والتى تهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب فى قطاع المياه والصرف الصحى، ومبادرة "تحدى إدارة المعرفة بالمياه والصرف الصحى فى إفريقيا" والتى أطلقها رئيس الأمكاو خلال أسبوع المياه العالمى 2022 بهدف تسريع مساهمة الامكاو فى نشر المعرفة والتعلم فى قطاع المياه، فضلاً عن عرض الرسائل والتوصيات الصادرة عن كلٍ من اعلان داكار "الصفقة الزرقاء للأمن المائى والصرف الصحى من أجل السلام والتنمية"، والمشاورات الإقليمية الأفريقية بشأن إستعراض منتصف المدة لعقد العمل الدولى للمياه "المياه من أجل التنمية المستدامة" (2018 - 2028) كمساهمة فى مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2023، كما تم تقديم عروض توضيحية عن الموارد البشرية وميزانية المجلس، ومناقشة العديد من الموضوعات الفنية والادارية الخاصة بالأمكاو.