شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تنظم أمسية لكبار المبتهلين بمسجد السيدة رقية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عقد أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين بمسجد السيدة رقية (رضى الله عنها) بالقاهرة مساء الخميس، عقب صلاة العشاء، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.

وتضم الأمسية الابتهالية كبار المبتهلين وهم:"المبتهل عبد اللطيف وهدان، المبتهل أحمد البشتيلى، المبتهل محمد على جابين، المبتهل محمد عبد الرءوف السوهاجي، المبتهل شريف عبد المنعم، المبتهل محمد الصعيدى، المبتهل أحمد أبو خطوة، المبتهل محمد الجزار، المبتهل محمود عوض الله، المبتهل إسلام السرساوي".



المبتهلون المشاركون في الأمسية الابتهالية

وتتضمن الأمسية إنشادًا لقصيدة: "نهج البردة" لأمير الشعراء أحمد شوقي، من إعداد حسام صقر المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وإشراف فنى عبد العزيز عمران.

واستحدثت وزارة الأوقاف خلال عام 2022، عدد من الأنشطة الدعوية والقرآنية فى المساجد على مستوى الجمهورية والتى لاقت ترحيبا من المصلين والحضور لهذه الأنشطة، ومن بين الأنشطة القرآنية المستحد: " إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية ورش)، إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية حفص)، إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (الختمة المجودة)، إطلاق مقرأة الأئمة القراء، إطلاق ( 2864 ) مقرأة للجمهور، إطلاق ( 18 ) مجلسًا للإقراء على كبار القراء، إطلاق (36 ) مقرأة للسيدات، إطلاق ( 5 ) مقارئ نموذجية للواعظات المتقنات، إطلاق ( 25 ) مقرأة قرآنية نموذجية للأئمة ،عودة العمل بــ(836) مقرأة جديدة للأئمة، وبلغ عدد أعضائها (7298) عضوًا".