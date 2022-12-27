شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تخصص 100 مليون جنيه لأعمال البر فى شهر رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف ، تخصيص 100 مليون جنيه لأعمال البر فى صورة لحوم إطعام وشنط غذائية توزع على الأسر الأولى بالرعاية فى شهر رمضان المبارك 1444هـ، وذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، مساء اليوم:"عمار يا مساجد مصر .. ورمضان بجميع شعائره التراويح والتهجد والاعتكاف فضلا عن تكثيف دروس العلم والمقارئ القرآنية والابتهالات الدينية وموائد الإفطار".
وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم: "كما تم تكليف الإدارة المركزية للبر والأوقاف بإعداد خطتها لتوفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، و300 طن لحوم في إطار مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، على أن توزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، بحيث تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ ".