شكرا لقرائتكم خبر عن وفد طلاب المصريين بكندا يشاهدون محاكاة للظروف المناخية للسفن بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد أبناء الجيل الثاني من أبناء المصريين بكندا، نموذج محاكاة لتدريب مرشدين العاملين بهيئة قناة السويس، وذلك أثناء زيارتهم إلى القناة السويس، بمشاركة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حيث تم عرض نموذج محاكاة للظروف المناخية المختلفة التي تتعرض لها السفن التي تعبر قناة السويس خلال فصول السنة المختلفة.

وأعرب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن ترحيبه بأبناء الجيل الثاني من أبناء المصريين بكندا، وذلك أثناء زيارتهم إلى القناة، بمشاركة وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي.

وعرض الفريق أسامة ربيع شرحا تفصيلا عن تاريخ إنشاء قناة السويس منذ نشأتها، وكيف تم حفرها بأيدي المصريين، كما شرح الفريق إنشاء قناة السويس الجديدة والتي تم افتتاحها في عام 2015 .

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أهمية إنشاء قناة السويس الجديدة وكيف ساهمت في دعم التجارة الدولية وتقليل مدة انتظار السفن العابرة من خلال القناة وكيف تم إنشاؤها لتناسب السفن العملاقة.

وأردف ربيع أن 94٪ من سفن العالم تستطيع العبور من خلال قناة السويس، مؤكدا أن أكبر سفينة حاويات شحن بالعالم قد مرت الشهر الماضي عبر قناة السويس.

وتنظم وزارة الهجرة اليوم الثلاثاء، زيارة لوفد لشباب الجيل الثاني من أبناء المصريين بكندا، إلى قناة السويس، وذلك بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

يذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، نظمت بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" زيارة لوفد الطلاب المصريين بكندا الي محافظة القليوبية، شارك في الزيارة السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، و فيبي وصفي، مديرة "مدرسة فيلوباتير" في كندا، ووفد من أبناء المصريين بالخارج من كندا وشارك بالزيارة أيضا كل من الاستاذ خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر والأستاذ سمير صبحي عضو مجلس النواب والأستاذ مصطفي السيد منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

ومن ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي فخرها بنقل جهود المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تلك المبادرة العظيمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، والتي تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث.

وتابعت وزيرة الهجرة أن اختيار مسؤولي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمحافظة القليوبية ضمن برنامج زيارة أولادنا من الخارج، جاء بالتنسيق مع السيد محافظ القليوبية، باعتبارها واحدة من المحافظات التي تضم عدد من القري الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية والتي تحرص الدولة على تنميتها في اطار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة ، ضمن خطط التطوير وتعزيز البنية التحتية في مختلف المحافظات، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وثمنت وزيرة الهجرة حرص المصريين بالخارج على نقل الصور الإيجابية التي يرونها من تنمية وتطوير في أنحاء مصر، مؤكدة أن الوطن ينمو ويتطور بجهود أبنائه ، وأن المصريين بالخارج جزء لا يتجزأ من معادلة البناء والتنمية، مثمنة ما يقدمونه من دعم للمشروعات في الكثير من القرى بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ومن بينها محافظة القليوبية التي تضم نحو 6 مليون نسمة، ويتم العمل حاليا في مشروعات تنموية بمركز شبين القناطر.