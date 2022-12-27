شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

- الطماطم بـ8 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 10جنيهات.

‏‎‏- البصل الأبيض بـ8.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 8.5 جنيه.

- البسلة 19 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ10جنيهات.

‎‏‎‏‎- الجزر بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

- الفاصوليا 10 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ10.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ24 جنيها.

‏‎‏‎‏- الليمون بـ11.5 جنيه.

‏‎- فاصوليا بـ10 جنيهات.

‏‎‏‏‎‏‎‏- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏- الجوافة بـ12 جنيها.

- الموز البلدى 15 جنيها.

- الرومان بـ10 جنيهات.

وحسمت الحكومة آليات ضبط الأسواق والتصدي لمحاولات استغلال البعض للأزمة العالمية التي تشهدها دول العالم في رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع الوضع الراهن، حيث ستبدأ الأجهزة الرقابية ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين في تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتكثيف الرقابة على الأسواق لمتابعة مدى التزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية خاصة بعد إعطاء مجلس الوزراء مهلة أسبوعين لإلزام كافة المحلات التجارية بكتابة السعر على السلعة كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.