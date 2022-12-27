شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف شكل أسئلة التعبير بامتحان العربى للثانوية العامة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة للأسئلة المقالية تعتمد على معلم مصحح، والفرق الوحيد أنه فى النظام التقليدى المعلم يصحح الورقة التى أمامه، أما فى النظام الحالى فيصحح صورة ورقة الإجابة الموجودة على الكمبيوتر.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، شكل تصحيح سؤال التعبير بامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أنه سيكون هناك معايير لتقدير موضوع التعبير، على سبيل المثال وضوح الفكرة الرئيسية، وتسلسل الأفكار والتراكيب اللغوية، والسلامة الإملائية والنحوية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ 10 يونيو المقبل، وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الـ"أوبن بوك"، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.