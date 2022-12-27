شكرا لقرائتكم خبر عن المشير حفتر يستقبل الفريق "عامر الجقم" بعد إطلاق سراحه بصفقة تبادل للأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، الثلاثاء، في مكتبه بمقر القيادة العامة الفريق "عامر الجقم" بحضور عدد من القيادات العسكرية، وذلك بعد وصوله إلى مدينة بنغازى شرق البلاد.

وقرر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ترقية اللواء عامر الجقم إلى رتبة فريق وتكليفه بمهام معاون لرئيس أركان القوات الجوية.

يأتى استقبال المشير خليفة حفتر للفريق عامر الجقم بعد نجاح صفقة تبادل بين القيادة العامة للجيش الليبي مع أعيان وحكماء مدينة الزاوية، لإطلاق سراحه بعد احتجازه لأكثر من عامين، وذلك مقابل إطلاق سراح 15 شخصا من المنطقة الغربية منهم يحيى الأسطى عمر.

وأشارت مصادر عسكرية ليبية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الاثنين، إلى أن الصفقة التي جرت بين الطرفين تمت في منطقة الشويرف جنوب غرب البلاد.

وفقدت القوات الجوية الليبية الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 23 في شهر ديسمبر 2019 بعد تنفيذها لمهام قتالية في مدينة الزاوية، وبعد وقت وجيز ظهر قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في قبضة مسلحين بمدينة الزاوية احتجزوه لأكثر من عامين.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد حملت في بيان لها ديسمبر 2019 حكماء وعقلاء ومشايخ مدينة الزاوية مسؤولية سلامة اللواء طيار عامر الجقم العرفي الذي اسقطت طائرته قرب الزاوية.

وقالت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، إن مقاطع الفيديو والصور التي نشرت تبين ان الطيار كان بصحة جيدة وتم تعذيبه من قبل قوات الوفاق.

وأوضحت أن سبب سقوط الطائرة كان عطلا فنيا أدى إلى خروج الطيار من الطائرة وهبوطه بالمظلة فتم أسره ومعاملته معاملة سيئة، بالمخالفة لشروط معاهدة جنيف لمعاملة أسري الحرب.

كما حملت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية المجتمع الدولي مسؤولية هذا التصرف من قبل قوات حكومة الوفاق، مؤكدة أن الحادث لن يقف عائقا في الاستمرار في عمليات الاستهداف وفرض السيادة الجوية على كل سماء ليبيا، متوعدة الميليشيات برد قاس سيزلزل الارض تحت أقدامهم.



المشير خليفة حفتر يستقبل الفريق عامر الجقم

قائد الجيش الليبي يستقبل الفريق عامر الجقم