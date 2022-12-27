شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق البث الفضائى للمسابقات الرياضية".. رسالة دكتوراه بـ"حقوق القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، رسالة دكتوراه للباحث محمود فتحى الخطيب حول حقوق النشر وحقوق البث الفضائى للمسابقات الرياضية ومن له حق الإذاعة وذلك بحضور عدد من أساتذة القانون وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء البرلمان منهم النائب علاء ناجى عبد الرحيم.

وتشكلت لجنة الإشراف على الرسالة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة وتنمية المجتمع بجامعة القاهرة والمشرف الرئيسى، وكل من الدكتور حسين البراوى أستاذ القانون ورئيس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور فاروق الأباصيرى وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية.

وقال الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن عنوان الرسالة هو مناقشة حقوق البث الفضائى فى المسابقات الرياضية، مؤكدا أن حقوق البث تجلب عوائد كبيرة لاستغلال حقوق البث وتناولت الرسالة تحديد أصحاب حقوق البث وكيفية حماية أصحاب هذه الحقوق، مؤكدا أهمية الرسالة لتناولها موضوع فى غاية الأهمية.

وأضاف الدكتور محمد سامى عبد الصادق أن لجنة الإشراف على الرسالة وافقت على على منح الدرجة العلمية بتقدير جيد جدا مع إدخال بعض التعديلات على الرسالة وفقا للملاحظات التى أعلنت عنها اللجنة أثناء مناقشة الرسالة.

وعلى جانب آخر، تستعد كليات جامعة القاهرة، لتنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2022 / 2023 وسط تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية ومن أهمها:

1- شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل

2- ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته

3- توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار

4- إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب

5- يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب

6- أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة

7- أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة

8- أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية

9- الالتزام بنظام البابل شيت فى الامتحانات التى تقيس فهم الطالب وليس حفظه

10- الالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.