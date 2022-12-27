ندوة بجامعة حلوان للتوعية بالمشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية

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القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة حلوان، محو الأمية، التعليم العالى. ،كلية التربية الموسيقية، السيد قنديل إطلاق حملات التوعية والندوات التأهيلية لطلاب وطالبات كليات الجامعة للالتحاق بالمشروع القومى لمحو الأمية وفقا لخطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية للعام الجامعى 2023/2022، حيث يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان سلسلة الندوات واللقاءات التوعوية بالكليات المشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد محمد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومى لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، بالتنسيق والتعاون مع كلية التربية الموسيقية تحت رعاية الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية، وإشراف الدكتورة شيرين سمير الجندى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومشاركة الدكتور عثمان عبد المعطى عثمان منسق مشروع محو الأمية بكلية التربية الموسيقية.

وتم تنظيم ندوة توعوية لطلاب وطالبات الكلية بعنوان (فنانون ضد الأمية) بهدف توعيتهم وتحفيزهم وتشجيعهم على المشاركة والالتحاق بالمشروع القومى لمحو الأمية للسعى قدما مع باقى أقرانهم بالكليات المشاركة فى المشروع على مستوى الجامعة للقيام بدورهم الوطنى المشرف والمتميز فى هذه المهمة القومية .

ومن جانبه أشاد الدكتور السيد قنديل بدور الجامعة المجتمعى فى قضية محو الأمية والتى تحظى باهتمام الدولة لما لها من أهمية كبرى فى بناء وتدعيم مقومات شخصية المواطن وتحقيق عناصر التنمية المستدامة للمجتمع، وتوفير أحد مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ومواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعى فعال، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى المجهودات للمساهمة فى الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية فى وطننا العزيز مصر.

كما أشار إلى أن التحاق الطلاب والطالبات بالمشروع القومى لمحو الأمية ينمى لديهم ثقافة المشاركة فى القضايا القومية التى يعانى منها المجتمع والتى يأتى على رأسها قضية الأمية، وهو ما تسعى إليه الجامعة جاهدة فى أن يكون لها دور فعال ومتميز لأبنائها للمشاركة فى المشروعات القومية التى ينشدها المجتمع .

وأوضح الدكتور وليد السروجى أنه فى إطار المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية، هناك حملات توعوية وندوات مستمرة ومجهودات متواصلة وآليات متابعة وإشراف مستمرة بالكليات المشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية لتوعية الطلاب وتأهيلهم وتدريبهم وتشجيعهم على الالتحاق بالمشروع القومى لمحو الأمية طبقا للبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بما يساهم فى تلبية بعض احتياجات المجتمع ويعمل على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة من الكوادر البشرية الفاعلة والواعية بقضايا المجتمع والوطن ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضارى باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً من أجل مساعدة المجتمع المحيط بالنطاق الجغرافى للجامعة على النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا لرؤية مصر 2030.

وأوضحت الدكتورة شيرين عبد اللطيف اهتمام الكلية بقضية محو الأمية، وذلك فى إطار المجهودات المتواصلة لكليات جامعة حلوان لتوعية الطلاب والطالبات بالمشروع القومى لمحو الأمية فى إطار المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية وفقا لرؤية مصر 2030، وهو ما تسعى إليه كلية التربية الموسيقية، وان مثل تلك الندوات تساهم فى تثقيف الطلاب بدورهم المجتمعي، وهو أحد أولويات أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، حتى يستطيع الطلاب والطالبات أن يقوموا بتوظيف ما لديهم من مهارات فى أنشطة خدمة المجتمع والتى من بينها المشاركة فى القضاء على الأمية فى مصر .

وأشارت الدكتورة شيرين سمير محمود الجندى الى أنه بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين حرصوا على حضور فعاليات الندوة 68 طالبا وطالبة، وسوف تستمر ندوات تأهيل وتوعية طلاب وطالبات الكلية للالتحاق بالمشروع.

وأعد محتوى الندوة وأدار فعالياتها الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين، مناقشا العديد من المحاور والمتمثلة فى جهود قيادات جامعة حلوان فى دعم ورعاية المشروع القومى لمحو الأمية للمساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030، ومشكلة الأمية فى مصر من حيث أسبابها ونتائجها بالنسبة للفرد والمجتمع، وانعكاساتها على التنمية المستدامة، التعريف بالمشروع القومى لمحو الأمية التابع للمجلس الأعلى للجامعات، آليات وخطوات التحاق طلاب جامعة حلوان بالمشروع القومى لمحو الأمية طبقا للبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، مميزات مشاركة طلاب جامعة حلوان بالمشروع القومى لمحو الأمية، التعريف بمحتوى منهج القراءة والكتابة والحساب المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار للتدريس بفصول محو الأمية، التعريف بأدوار المعلمين والمتعلمين فى فصول محو الأمية، دور شباب الجامعات المصرية فى المشاركة فى الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية فى وطننا العزيز مصر، تجربة وانجازات جامعة حلوان فى المشروع القومى لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وفى نهاية الندوة تم الإجابة على جميع استفسارات وتساؤلات الطلاب والطالبات حول آليات الالتحاق بالمشروع، حيث أبدى الطلاب والطالبات المشاركين فى الندوة دافعية وحماس نحو الالتحاق بالمشروع وقد حرصوا على طرح مجموعة من الاستفسارات والأسئلة التى تتعلق بإجراءات الالتحاق بالمشروع وتسجيل الفصول وفنيات ومهارات تعليم وتعلم الدارسين الكبار فى فصول محو الأمية، وقد تم توضيح جميع تلك النقاط للطلاب.