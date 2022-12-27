شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 11شركة ناشئة مصرية ضمن الأكثر تمويلا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدا يتناول الشركات الناشئة المصرية في قائمة فوربس لأكثر 50 شركة تمويلا خلال 2022، وقد جاءت 11 شركة مصرية في القائمة لعام 2022 واستطاعت تلك الشركات جمع 508.5 ملايين دولار.

وتضم القائمة 50 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استطاعت جمع 3.2 مليارات دولار خلال 2022 مقارنة بنحو 3 مليارات في 2021، وقد جاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيًّا بعد الإمارات والسعودية من حيث عدد الشركات والتمويل.

وجاءت قطاعات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية كأهم القطاعات من حيث عدد الشركات والتمويل في القائمة خلال 2022، وجاء قطاع التكنولوجيا المالية في المرتبة الأولى وذلك بنحو 21 شركة استطاعت جمع 1.3 مليار دولار، بينما جاء قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية بعدد 10 شركات استطاعت جمع 576.7 مليون دولار.