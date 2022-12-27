شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك: اتخاذ إجراءات رادعة ضد أى مستورد يتلاعب فى قيمة فواتير الواردات والان مع تفاصيل الخبر
قال إنه سيتم تطبيق غرامات «فرق القيمة» فى حالة رفع فواتير بقيم متدنية غير حقيقية على منظومة النافذة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، والغرامات المستحقة فى حالات «الزيادة غير المبررة فى البضائع المستوردة» المقررة وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية بحيث يتم تحصيلها كاملة دون تخفيض، موضحًا أنه سيتم وضع المستوردين المخالفين فى قائمة «المخاطر العالية»، بقاعدة بيانات منظومة الـ «ACI» ومنظومة إدارة المخاطر، وحرمانهم من المزايا والتيسيرات الجمركية الممنوحة للإفراج بالمسار الأخضر وأى تسهيلات جمركية أخرى.
أضاف أنه سيتم إخطار وزارة التجارة والصناعة بالمستوردين الذين تقدموا بفواتير ذات قيم متدنية غير حقيقية لإعمال شئونها وفقًا لأحكام قانون سجل المستوردين وقانون الاستيراد والتصدير ولائحتهما التنفيذية، وبحث وقف المستورد من سجل المستوردين مدة تتراوح بين 3 إلى 12 شهرًا.