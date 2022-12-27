شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كهرباء الإسكندرية تقرر تعيين نسرين عبد السلام رئيسا للشئون التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس إيهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قرارا بتعيين المحاسبة نسرين محمود عبد السلام رئيسا قطاع الشئون التجارية المركزية بالشركة، خلفا للمحاسب عبد اللطيف مجير بعد بلوغه سن المعاش.

ونجحت شركة الإسكندريه لتوزيع الكهرباء خلال الفترة الماضية فى تحقيق أعلى نسب تحصيل على مستوى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية والتى تعدت 100% للقطاع المنزلى والتجارى، وعدم وجود أي متأخرات على المشتركين.

ومن جانبه، أكد المحاسب علاء عبد العليم نائب رئيس شركه الاسكندريه لتوزيع الكهرباء للشؤون الماليه والتجاريه والموارد البشرية أن نسبة التحصيل الإلكتروني لمستخدمي العدادات مسبقة الدفع تبلغ حوالي 44% من إجمالي نسبه شحن العدادات في نطاق عمل الشركة.

وأوضح عبد العليم في تصريحات خاصه لليوم السابع، أن إجمالي عدد العدادات مسبوقة الشحن بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء يبلغ 920 ألف عداد مسبوق الدفع، موضحا أن نسبة التحصيل بالقطاع المنزلي والتجاري في نطاق عمل الشركة بلغت خلال العام المالي 2021/2022 بلغت 100.2%.

وأشار عبد العليم إلى أن نسبة التحصيل في القطاع الخاص وكبار المستثمرين بلغت 99.8%، مشيرا إلى أن من أهم أسباب ارتفاع نسب التحصيل فى الشركة هو تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب بناء على توجيهات المهندس إيهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.