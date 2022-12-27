شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 3.8 مليار جنيه تكلفة إنشاء جامعة جنوب الوادى الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المنشآت الجديدة بجامعتى جنوب الوادي الحكومية، وجنوب الوادي الأهلية، يرافقه الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بما تم تنفيذه من منشآت جديدة بالجامعتين وفقًاً للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أهمية الالتزام بجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة بجامعتى جنوب الوادي الحكومية، وجنوب الوادى الأهلية، مؤكدًا ضرورة استيفاء مختلف متطلبات السلامة الإنشائية، وفق أعلى معايير الجودة، وذلك طبقاً للمواصفات المعتمدة؛ لتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وخلال جولته التفقدية لجامعة جنوب الوادي الحكومية، قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة عدد من المنشآت الجامعية، ومنها: مبنى معامل كلية الهندسة بتكلفة 199 مليون جنيه، ومبنى الامتحانات الإلكترونية، والذى يستوعب 6 آلاف جهاز حاسب آلى بتكلفة 486 مليون جنيه، ومجمع مدرجات كلية الطب بتكلفة 198 مليون جنيه، وملحق العيادات الخارجية بتكلفة 299 مليون جنيه، وكلية ومركز تأهيل العلاج الطبيعي بتكلفة 176 مليون جنيه.

كما تفقد عاشور منشآت جامعة جنوب الوادى الأهلية، والتى أنشئت طبقاً للقرار الجمهوري رقم 420 لسنة 2022 ومقرها مدينة قنا، والمقامة على مساحة 41.5 فدان بإجمالي تكلفة 3 مليار و800 مليون جنيه.

ومن جانبه أوضح د.يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي التزام الجامعة بتنفيذ الرؤية الإستراتيجية للتعليم العالي والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية من خلال تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة عالية، وبما يُسهم فى تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف د. غرباوى أن جامعة جنوب الوادى الأهلية تضم حالياً 8 مباني، بالإضافة إلى 2 ورشة هندسية، موضحاً أن الجامعة تضم 12 كلية هي: الطب، الصيدلة، العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، التربية، العلوم الإدارية والمالية، الألسن، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، السياحة والرياضة، الهندسة، الفنون والتصميم، التمريض، لافتاً إلى بدء الدراسة هذا العام ببرنامج الطب والجراحة فى كلية الطب، وبرنامج العلاج الطبيعى، وبرنامج الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي.

رافق الوزير خلال جولته التفقدية لجامعتى جنوب الوادى الحكومية، وجنوب الوادى الأهلية، د.أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. أحمد كمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، ود. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، ود. أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ود. محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، الدكتور حسين فريد مدير مشروع الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، وأدعادل أحمد مصطفى أمين عام جامعة جنوب الوادي.

جدير بالذكر أنه تم عرض فيلمًا تسجيليًا عن كليات جامعة جنوب الوادى والمستشفيات الجامعية والمدن الجامعية التابعة لها، فضلًا عن المشروعات الجاري تنفيذها.