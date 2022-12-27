شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التربية الرياضية بنات ويوجه باستكمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر
خلال الزيارة قام الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بتفقد منشآت الكلية، ومتابعة مطبخ الكلية حيث أكد علي ضرورة تجهيزه في أسرع وقت ممكن ليخدم الطالبات بالكلية والاستفادة منه كوحدة انتاجية، كما تابع آخر المستجدات للعملية الإنشائية القائمة في صالة الجمباز، وذلك وفقا للخطة الإستراتيجية الشاملة الجديدة لتطوير الجامعة،
وكان تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مطعم كلية الإقتصاد المنزلي في خطوة جادة نحو تطوير المطعم ليكون وحدة إنتاجية داعمة للكلية تحقق وتخدم كافة متطلباتها، ولكي يكون كذلك مكان لتدريب وتعليم الطلاب في كليتي الإقتصاد المنزلي وعلوم التغذية
ورافق الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال جولته التفقدية الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي، و وكلاء الكلية وأساتذتها وعدد من الإداريين.
كما تفقد معمل الدراسات البيولوجية لطلاب الدراسات العليا، في ظل إهتمام الدولة والجامعة بإنشاء الكثير من المراكز البحثية والأقسام والمعامل المتخصصة في ذلك المجال العلمي والبحثى، حيث يضم عدد من المعامل وقاعات المحاضرات وهو مجهز بجميع الإمكانيات من اجهزه ومعدات تكفل إتمام التجارب على مستوى من الجودة والوصول لنتائج فائقة الدقه، وقد تم عمل تحديث وتطوير للمعمل وصيانة للأجهزة والمعدات لكي يكون معد لإجراء كافة البحوث البيولوجية داخل المعمل.