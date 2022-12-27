شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تطهير المصارف العامة المكشوفة بطول 22 ألف كيلومتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لإستعراض موقف مشروعات الصرف على مستوى الجمهورية.

قال سويلم إن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ أعمال تطهير ونزع حشائش المصارف العامة المكشوفة بصفة دورية بأطوال تصل إلى حوالي 22 ألف كيلومتر لـ 4444 مصرفا للحفاظ على القطاع المائى للمصارف، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب سنوياً .

وفيما يخص مشروعات الصرف المغطى، أوضح الدكتور سويلم أنه تم الإنتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 ملايين فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها (4.30 مليون فدان بالوجه البحري و 1.70 مليون فدان)، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها ، حيث تم حتى الآن إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة (2.30) مليون فدان، وتهدف استراتيجية الهيئة إلى إنشاء شبكات الصرف الزراعى فى جميع الأراضى القديمة على حسب الدراسات التى تتم فى هذا الشأن كما تهدف إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى انتهى عمرها الافتراضى.

وأضاف أن نجاح الصرف فى الأراضى الزراعية يتحقق من خلال تصميم وتنفيذ شبكات صرف عالية الجودة ، مع إستمرار أعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها الوزارة ، والتي تمثل أداة رئيسية لتحقيق إستمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الإفتراضى لشبكة الصرف المغطى ، مشيراً إلى أنه يتم إستخدام أحدث المعدات المزودة بأجهزة الليزر في تنفيذ هذه المشروعات ، ومتابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنوياً ، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية ، مشيراً إلى أن هيئة الصرف يتبعها 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE .

وأشار الى فوائد تنفيذ مشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات ، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية ، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.

وتقوم الإدارة العامة للتقييم بهيئة الصرف بعمل الدراسات الحقلية للمشروعات التي تم تنفيذها وأخذ عينات للتربة وتحليلها وقياس ملوحة التربة وملوحة المياه الأرضية ومنسوبها وكذلك قياس الإنتاج الزراعي بعد تنفيذ شبكات الصرف ، كما تقوم الإدارة بعمل مراقبة لأعمال الصيانة الدورية التي تتم لمشروعات الصرف ومراقبة شكاوي المزارعين والمساهمة في وضع خطط الإحلال والتجديد علي أساس علمي سليم .

وتتولى هيئة الصرف متابعة تنفيذ قانون حماية المجارى المائية من التلوث فيما يخص شبكة الصرف الزراعي وهو القانون المعنى بالمحافظة على نوعية المياه ، من خلال تحرير محاضر مخالفات وإستصدار قرارات الإزالة للتعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

وفى ضوء أهمية التدريب في رفع كفاءة الأداء للعاملين بها وتنمية مهاراتهم ومعارفهم لمواكبة التطورات التكنولوجية المستحدثة محلياً وعالمياً بصفة مستمرة ، ونظراً لأن العمل بهيئة الصرف ذو طبيعة خاصة ويتميز بتقنيات عالية .. فقد أنشأت الهيئة مركزين متخصصين للتدريب بكل من طنطا والنوبارية يتم التدريب فيهما على أعمال الصرف سواء من ناحية التقنيات أو إستخدام المعدات الحديثة لتدريب العاملين بالهيئة لضمان سلامة تنفيذ المشروعات .