شكرا لقرائتكم خبر عن حصل وانت نايم.. تفاصيل زلزال غرب الطور × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وينشر ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة عن الزلزال وإمكانية تسجيل توابع له وقوته ، كما يلى :
1- سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية اليوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27 هزة أرضية
2- الهزة الأرضية كانت علي بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور
3- الهزة الأرضية كانت الساعة 02:11:02 صباحاًبالتوقيت المحلي
4- الزلزال كان بقوة 5 درجة علي مقياس ريختر على خط العرض: 28.04 شمالا و خط الطول : 33.48 شرقا
5- الزلزال كان على عمق 9.61 كم
6 - ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة
7- لم يرد ما يفيد بوقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات
8- متوقع أن يكون لهذا الزلزال توابع تحدث اليوم أو غدا على أقصى تقدير
9- التوابع ستكون قوتها أقل بكثير ولن يشعر بها المواطنين
وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.
وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.