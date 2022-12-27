شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تجهيز مقر هيئة الإسعاف بـ 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع المهندس هانى ضاحى رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل، للاطلاع على معدلات الانجاز بخطة توريدات وصيانة سيارات الإسعاف، ومتابعة انتظام سير العمل بمنظومة الإسعاف المصرية، وتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه القطاع الصحي.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه فى بداية اللقاء توجه وزير الصحة والسكان، بتقديم الشكر لمسؤولى شركة وادى النيل، مثمنًا العلاقات الثنائية بين الجانبين منذ 14 عامًا، فى توفير وتجهيز سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة بأفضل الأسعار وبأعلى جودة وكفاءة، فضلاً عن وضع أسبقية التوريد لمصر، كما توجه بالشكر إلى هيئة الإسعاف المصرية، نظرًا لجهودهم المبذولة فى انتظام المنظومة الإسعافية، وتواجدهم السريع بأماكن الحوادث والإصابات ونقل المرضى للحصول على الخدمة الطبية، مؤكدًا أن الهيئة تمتلك كوادر مُدربة على أحدث الأساليب الإسعافية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، اطلع على خطة توريد سيارات إسعاف جديدة وعيادات متنقلة، والتى يبلغ عددها 1000 سيارة مُجهزة بأفضل وأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية عالميًا، موضحًا أنه تم استلام 545 سيارة إسعاف جديدة، وإدراجهم للعمل ضمن المنظومة الإسعافية، الأمر الذى يضمن تغطية احتياجات المواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أن الاجتماع تناول بحث التعاون فى مجال صيانة أسطول سيارات الإسعاف الجديد منها وغير الجديد بصفة دورية، واستمرار تجديدها، لضمان استدامة تشغيلها بكفاءة جيدة، مؤكدا على أهمية الدور الحيوى الذى تقوم به منظومة الإسعاف المصرية.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير، وجه بضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان، وشركة وادى النيل، وهيئة الشراء الموحد والجهات المعنية الأخرى، بهدف العمل معًا لمناقشة التحديات والاحتياجات والعمل على تذليلها، وضمان تيسير توفير الخدمة الإسعافية للمواطن المصري، بما يساهم فى استدامة النظم الصحية.

وقال إن الوزير، وجه خلال اجتماعه، بسرعة الإنتهاء من تجهيز المقر الرئيسى لهيئة الإسعاف المصرية، بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة أكثر من 7 آلاف متر مربع، ومكون من 4 أدوار، ويضم مركز رئيسى للمعلومات، وخدمة العملاء «Call Center» وهو مركز لتلقى البلاغات الإسعافية والطارئة بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أن المقر يضم مركز تدريب معتمد دوليًا، لاستضافة العاملين بكافة فروع الهيئة، وتلقى البرامج والدورات التدريبية، التى تساهم فى رفع كفاءتهم.

ومن جانبه أكد المهندس هانى ضاحي، حرصه على التعاون مع وزارة الصحة والسكان، وتقديم كافة سبل الدعم والأدوات اللازمة التى من شأنها استدامة منظومة الإسعاف وتوفير الخدمة الطبية للمريض المصري، متطلعًا لفتح آفاق تعاونية بين الجانبين بكافة المجالات الصحية.