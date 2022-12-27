شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى حرص الدولة على تعزيز الإنتاج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص الدولة المصرية على تعزيز الإنتاج المحلى الذاتى من المنتجات والسلع الاستراتيجية، وتلك التى يتم استيرادها من الخارج لتقليص الضغط على الدولار الأمريكى.

وفي صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان (السيسي: علينا التكاتف لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف المعاناة عن المواطنين.. وسيتم الإفراج عن البضائع بالموانئ)، قالت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة حرصت على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع داعيا - في تعقيبه خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بـ «أبو رواش» في الجيزة - الحكومة إلى الإعلان عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها في الموانئ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عرض عليه خطة خروج البضائع من الموانئ وسبل توفير الاعتمادات اللازمة لذلك.

وقالت صحيفة (الراي) تحت عنوان (السيسي للمصريين: صندوق «السويس» من أجلكم)، أن الرئيس السيسي أشار إلى أن "إيراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 وحتى الآن، وأنه لو تم استقطاع 10في المئة من ذلك الإيراد ووضعه في صندوق، فسيمكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير في القناة مثلما حدث في وزارات أخرى".

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي القول إنه "لو هيئة قناة السويس عاوزة تدخل في مشروعات تمويل، أرباحها 500 مليون في الشهر، طيب السنة اللي جاية ممكن تعمل مليارا في الشهر، وأنتم قلتم لي البلد في رقبتك، وأنا والله أحاول أعمل بقد ما ربنا يقدرني، والناس عاوزة تعرف وتطمن أنه لا توجد حاجة غلط، لن نقول ان كل من تكلم في موضوع صندوق قناة السويس، مغرض، لكن هناك ناس خايفة، ولن يصدقوا أننا ممكن أن نعمل، وإن شاء الله نعمل ونعمل، والصندوق (لقناة السويس) كان حلم المصريين".



وفي صحيفة الجريدة، وتحت عنوان (السيسي يؤكد التمسك بالمشروعات القومية)، قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي حسم موضوع تأسيس صندوق خاص لقناة السويس، مؤكدا أن الخطوة لا تهدف إلى بيع أصول الممر الملاحي الاستراتيجي، مؤكدا استكمال المشروعات القومية وتمويلها عبر البنوك، واصفا الأمر بـ"حلم تحقق"، في إشارة إلى مضي الدولة قدما في تأسيس الصندوق.