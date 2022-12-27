شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تيسيرات الداخلية لطلاب أكاديمية الشرطة قبل إعلان نتيجة المقبولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق بـ أكاديمية الشرطة، الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة لهذا العام، حيث حصل الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة على عددا من التيسيرات التي وجه بها وزير الداخلية، ومن أبرزها إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء الأمور فى متابعه نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة، فضلًا عن توفير منافذ لاستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين "صحف الحالة الجنائية- القيد العائلى"، وتوفير منافذ لبيع "الطوابع والدمغة، نسخ الأوراق، التصوير الفوتوغرافى الفوري"، واعداد مركز لخدمة الطلبة المتقدمين داخل لجان قبول الطلبات للتيسير عليهم وطباعة كتيب يحتوى على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمة ضمن ملف الالتحاق.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، واشترطت الداخلية في المتقدم أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

وخضع الطلاب الراغبون فى الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، فضلاً عن اختبارى المقاس والقوام، حيث تم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، واختبار القوام، حيث تم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90 ".

وخضع الطلاب للكشف الطبى، حيث تم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة، بينما تم إجراء الكشف النفسى أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية وأدى الطلاب الاختبار الرياضى فى عدد من التمرينات الرياضية المقررة وخضع الطلاب عقب ذلك لكشف السمات، من خلال اخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ثم اختبار الهيئة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية، صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.